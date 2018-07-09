بحد أدنى 75 ألف ريال.. تفاصيل أجور ومكافآت وظائف الوكلاء والمساعدين

علي القحطاني(صدى):

وضع نموذج العقد لممارس مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، حدًا أعلى لأجور الوكلاء والمساعدين، وفق آلية الأجور والمكافآت والبدلات والمزايا للوكلاء.

وأوضحت آلية الأجور والمكافآت والبدلات والمزايا للوكلاء، أن الحد الأعلى لأجور الوكلاء لا يتجاوز مبلغ 125 ألف ريال، ولا يقل عن 75 ألف ريال كحد أدنى، فيما يكون الحد الأوسط 100 ألف ريال.

وأضافت الآلية أنه يتم صرف بدل سكن شهري بنسبة 25% من الراتب الأساسي، وبدل النقل الشهري 3500 ريال، وبدل الانتداب الداخلي بنسبة 2% من الراتب الأساسي، على ألا يقل عن 800 ريال ولا يتجاوز 2500 ريال، فيما بدل الانتداب الخارجي بنسبة 3% من الراتب الأساسي، بما لا يقل عن 1200 ريال ولا يزيد على 3750 ريالًا، بالإضافة إلى صرف بدل تذاكر على الدرجة الأولى.

كما حددت الآلية المعتمدة الأجر الأساسي للوكلاء المساعدين في الوزارات على 3 مستويات أيضًا بما لا يزيد على 100 ألف ريال كحد أعلى، ولا يقل عن 60 ألف ريال كحد أدنى، فيما هناك حد أوسط بمقدار 80 ألف ريال، وتشتمل المزايا الأخرى على بدل سكن شهري بنسبة 25% من الأجر الأساسي، وبدل نقل بمقدار 3000 ريال، وبدل الانتداب الداخلي بنسبة 2% من الراتب الأساسي بما لا يقل عن 800 ريال ولا يزيد على 2500 ريال، وبدل الانتداب الخارجي بنسبة 3% من الراتب الأساسي بما لا يقل عن 1200 ريال ولا يزيد على 3750 ريالا، كما تصرف له تذاكر على درجة الأعمال.

وتتضمن المزايا توفير تأمين طبي للمتعاقد معه ولأفراد أسرته، أو صرف مبلغ مالي لا يتجاوز 20 ألف ريال سنويًا، كما تتكفل الجهة ” صاحبة التعاقد ” بتسديد الاستقطاع المتبقي من التأمينات الاجتماعية، على أن يسدد المتعاقد معه 10% للتأمينات من الراتب الشهري.