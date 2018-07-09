لص يترك رسالة اعتذار بعد سرقة محتويات منزل كاملة

واشنطن(صدى):

كتب لص رسالة اعتذار على باب ثلاجة أحد المنازل في مدينة وسط اليمن بعد أن سرق منه أجهزة كهربائية وإلكترونية وقطع أثاث منزلي، بما قيمته نحو 250 ألف ريال يمني ما يعادل قرابة 500 دولار أمريكي.

وقال اليمني مشتاق الفقيه في تصريحات إعلامية ، إن لصًا قام السبت الماضي ، بسرقة منزل شقيقة زوجتي في حي الزهراء بمدينة تعز، وترك خلفه رسالة اعتذار لأصحاب المنزل المسروق .

وأشار أن أصحاب المنزل غادروه قبل أيام، وانتقلوا للعيش بمنطقة ريفية في تعز، بشكل مؤقت، بسبب تعرض حيهم الخاضع لسيطرة الحكومة، بين الحين والآخر، للقصف المدفعي من ميليشيا الحوثيين، في إطار الحرب المندلعة في البلاد بين الطرفين منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وأضاف الفقيه أن زوجته ذهبت اليوم إلى المنزل لتفقده بطلب من أختها وتفاجأت برسالة كتبها اللص وتركها على باب الثلاجة، جاء فيها: “أنا ما سرقت والله إلا من جوع، المعذرة منكم، أخوكم عبده أحمد”.

وقام الفقيه بنشر صورة الرسالة التي تركها اللص عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. وأشار أن “اللص لم يسرق كل ما في المنزل من أثاث وأجهزة”.

ولفت أن مجموع قيمة المسروقات بلغ نحو 250 ألف ريال يمني ما يعادل قرابة 500 دولار .