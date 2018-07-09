17 فرصة استثمارية في بلدية محافظة تيماء

تبوك(صدى):

طرحت بلدية محافظة تيماء التابعة لمنطقة تبوك 17 فرصة استثمارية للمزايدة العامة، ضمن خطوات البلدية لإحداث تكامل مع الحراك التنموي بين القطاع البلدي والقطاع الخاص بالمحافظة, وتضمنت عدداً من الأنشطة المتنوعة من مراكز خدمات ومجمعات تجارية وملاعب رياضية وبوفيات وشاشات عرض للدعائية والإعلام ومحطة محروقات وصراف آلي.

وأفاد رئيس بلدية محافظة تيماء سعيد بن خليل السعيد، أن هذه الفرص تقع داخل مدينة تيماء وفي المراكز التابعة للمحافظة, وتشمل شاشات للرسائل الإلكترونية ولوحات دعائية داخل المحافظة والقرى التابعة لها , وسوق تجاري بحي الصفاء وسوق آخر بحي الربوة وموقع ترفيهي وألعاب على طريق تيماء ـ تبوك و3 مجمعات تجارية على طريق تبوك ومجمع تجاري قائم بحي الشفاء وبوفية وكفتيريا على طريق تيماء ـ المدينة المنورة , بالإضافة لمعلب رياضي قائم بحي الصفاء وصالات عرض سيارات على طريق الملك عبدالعزيز بمدينة تيماء.

وبين أنه سيتم طرح موقع صراف آلي بمركز الجهراء وفي تيماء صالة رياضية بحي النسيم ومجمع تجاري بالسوق القديم بحي صبحا ومطعم وبوفية على طريق تبوك ومحطة محروقات بمركز عرده طريق المعظم،لافتاً إلى أن تقديم العطاءات سيكون بمقر بلدية محافظة تيماء ويستمر حتى يوم الأحد التاسع من شهر ذي القعدة القادم فيما سيتم فتح المظاريف في اليوم الذي يليه مباشرة.