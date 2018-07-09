مهرجان أبها للتسوق يسهم في التعريف بخدمات وزارة العمل

محمد بن طحيطح(صدى):

يعرف فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير عبر ركنهم بداخل مهرجان أبها للتسوق بأبرز الخدمات التي تقدمها الوزارة في قطاع الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية التي تشمل الدور الإيوائية للمسنين والأيتام والتأهيل الشامل ودار الملاحظة والحماية الاجتماعية ومكاتب العمل ومراكز التنمية الاجتماعية .

حيث يتبع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير بخلاف الفرع الرئيسي أكثر من 50 مركزاً ومكتباً وداراً موزعة جغرافيا لتغطي كافة محافظات ومراكز المنطقة .

وتقدم الوزارة عدة خدمات مميزة تدعم شباب الوطن وتخدم المجتمع السعودي بمختلف شرائحه وكافة فئاته لتحقيق الأهداف التي توافق تطلعات القيادة الحكيمة وتواكب رؤية المملكة 2030م ودعم التوطين وعمل الشباب وتحفيزهم وتدريبهم وتطويرهم وصقل مواهبهم وتبني أفكارهم ليكونوا ثمار المستقبل الطيبة التي يجنيها وطنهم الغالي .

دعم العمل الحر

يهدف البرنامج إلى دعم توفير الحماية الاجتماعية لممارسي العمل الحر ذكوراً وإناثاً وذلك بمساهمة صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” بدفع نسبة من قيمة اشتراك التأمينات الاجتماعية نيابة عن ممارس العمل الحر المشترك في البرنامج ، شرط أن لا يقل عمر المستفيد عن 18 عاماً وأن لا يكون على رأس العمل في القطاعين الحكومي أو الخاص أو الأعمال الموسمية ، ويستمر الدعم بشكل شهري على مدار 24 شهراً تدفع في السنة الأولى منها 540 ريالاً وفي النصف الآخر 360 ريالا .

دعم ضيافة الأطفال

يتميز هذا البرنامج بدعم المرأة العاملة في القطاع الخاص والمسجلة رسمياً في التأمينات التجتماعية عبر برنامج ” هدف ” ، وذلك بسداد 80% من رسوم مراكز رعاية الأطفال بشرط أن لا يزيد المبلغ المدفوع عن 800 ريالا للشهر الواحد وأن لا يزيد الدخل الشهري عن 8 آلاف ريال ، ويستمر هذا الدعم من عمر شهر واحد حتى وصول الطفل إلى 4 سنوات بنسبة خاصة لكل سنة تبدأ من 80% وتنتهي بنسبة 40% في السنة الأخيرة ، وبحد أقصى يستفيد منه طفلين فقط لذات الأسرة .

برنامج وصول

يعتبر من أميز برامج الوزارة ويختص بمساعدة الموظفة التي يقل راتبها الشهري عن 5 آلاف ريال وعمرها يتراوح ما بين 18 – 65 عاماً ، وذلك بدفع نسبة من رسوم المواصلات من وإلى العمل ولمدة 18 شهراً بحيث تقسم إلى 3 أقسام يتم سداد 80% من هذه الرسوم في الثلث الأول وفي الستة أشهر الثانية تسدد نسبة 60% والقسم الأخير بنسبة 40% .

دروب

يهتم برفع مهارات الكوادر الوطنية وتأهيلهم لسوق العمل فيما يخص الباحثين عن العمل عبر برنامج ” تمهير ” الذي يكسبهم خبرة عملية من أقوى وأكبر الشركات ويزيد من فرصهم الوظيفية ويشمل ” دروب ” الموظفين في القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية ، ويتيح لهم هذا البرنامج الدورات التدريبية المتنوعة والمعتمدة من عدة جهات ومؤسسات تعليمية حكومية ومعاهد ومراكز تدريبية خاصة .

دعم العمل الجزئي

تسعى الوزارة من خلال هذا البرنامج إلى زيادة نمو أعداد العاملين السعوديين في مختلف القطاعات الخاصة والأهلية بحيث وتكون نسبة الدعم للمنشآت 20% للنساء و 15% للرجال ويدفع بذلك ” هدف ” رسوماً قدرها 300 ريال من قيمة تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية لشريحة ( 1500 ريال ) من أجل تحقيق التوطين بشكل أكبر في هذه المنشآت .

وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعسير الأستاذ حسين بن حمد المري أن مشاركة الفرع في المهرجان بركن تعريفي وخدمي هو تسهيلاً لتقديم الخدمة لجميع المستفيدين كون المهرجان يجمع زوار وأهل المنطقة خلال فترة الصيف .