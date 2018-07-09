  • الإثنين 9

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ” دعوي النماص ” يعلن عن البرنامج الدعوي الصيفي 1439

” دعوي النماص ” يعلن عن البرنامج الدعوي الصيفي 1439

” دعوي النماص ” يعلن عن البرنامج الدعوي الصيفي 1439
محمد بن طحيطح(صدى):

أعلن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة النماص عن البرنامج الدعوي الصيفي لعام 1439هـ التي سيتم تقديمها لزوار مهرجان صيف النماص والذي يقام هذا العام تحت شعار ” صيف النماص ملتقانا ” حيث تأتي هذه المحاضرات بأسماء الشيوخ كالتالي :

الثلاثاء ٢٦-١٠-١٤٣٩ هـ محاضرة للشيخ تركي الغامدي
الأربعاء ٢٧-١٠- ١٤٣٩ هـ محاضرة للشيخ يحيى صوفان
الخميس ٢٨-١٠- ١٤٣٩هـ محاضرة للشيخ الدكتور علي الأمعي
الجمعة ٢٩-١٠-١٤٣٩ هـ محاضرة للشيخ فيصل الشدي
السبت ١-١١-١٤٣٩ هـ محاضرة للشيخ الدكتور عبدالرحمن المحمود
الأحد٢-١١-١٤٣٩ هـ محاضرة للشيخ سعد العتيق
الاثنين ٣-١١-١٤٣٩ هـ محاضرة للشيخ علي آل ياسين .

هذا وقد أعلن المكتب أن جميع هذه المحاضرات سوف تقام في الجامع الكبير بالنماص بعد صلاة المغرب ، مع تخصيص مكان للنساء الراغبات في الاستماع لهذه المحاضرة والاستفادة منها ، إضافة إلى وجود العديد من الهدايا والجوائز للزوار .


الوسوم:,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 4508 ] نشر منذ 1 ساعة

ماشاء الله تبارك الله
جزاكم الله خيرا
اللهم زد وبارك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *