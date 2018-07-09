” دعوي النماص ” يعلن عن البرنامج الدعوي الصيفي 1439

محمد بن طحيطح(صدى):

أعلن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة النماص عن البرنامج الدعوي الصيفي لعام 1439هـ التي سيتم تقديمها لزوار مهرجان صيف النماص والذي يقام هذا العام تحت شعار ” صيف النماص ملتقانا ” حيث تأتي هذه المحاضرات بأسماء الشيوخ كالتالي :

الثلاثاء ٢٦-١٠-١٤٣٩ هـ محاضرة للشيخ تركي الغامدي

الأربعاء ٢٧-١٠- ١٤٣٩ هـ محاضرة للشيخ يحيى صوفان

الخميس ٢٨-١٠- ١٤٣٩هـ محاضرة للشيخ الدكتور علي الأمعي

الجمعة ٢٩-١٠-١٤٣٩ هـ محاضرة للشيخ فيصل الشدي

السبت ١-١١-١٤٣٩ هـ محاضرة للشيخ الدكتور عبدالرحمن المحمود

الأحد٢-١١-١٤٣٩ هـ محاضرة للشيخ سعد العتيق

الاثنين ٣-١١-١٤٣٩ هـ محاضرة للشيخ علي آل ياسين .

هذا وقد أعلن المكتب أن جميع هذه المحاضرات سوف تقام في الجامع الكبير بالنماص بعد صلاة المغرب ، مع تخصيص مكان للنساء الراغبات في الاستماع لهذه المحاضرة والاستفادة منها ، إضافة إلى وجود العديد من الهدايا والجوائز للزوار .