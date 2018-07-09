” دعوي النماص ” يعلن عن البرنامج الدعوي الصيفي 1439
أعلن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة النماص عن البرنامج الدعوي الصيفي لعام 1439هـ التي سيتم تقديمها لزوار مهرجان صيف النماص والذي يقام هذا العام تحت شعار ” صيف النماص ملتقانا ” حيث تأتي هذه المحاضرات بأسماء الشيوخ كالتالي :
الثلاثاء ٢٦-١٠-١٤٣٩ هـ محاضرة للشيخ تركي الغامدي
الأربعاء ٢٧-١٠- ١٤٣٩ هـ محاضرة للشيخ يحيى صوفان
الخميس ٢٨-١٠- ١٤٣٩هـ محاضرة للشيخ الدكتور علي الأمعي
الجمعة ٢٩-١٠-١٤٣٩ هـ محاضرة للشيخ فيصل الشدي
السبت ١-١١-١٤٣٩ هـ محاضرة للشيخ الدكتور عبدالرحمن المحمود
الأحد٢-١١-١٤٣٩ هـ محاضرة للشيخ سعد العتيق
الاثنين ٣-١١-١٤٣٩ هـ محاضرة للشيخ علي آل ياسين .
هذا وقد أعلن المكتب أن جميع هذه المحاضرات سوف تقام في الجامع الكبير بالنماص بعد صلاة المغرب ، مع تخصيص مكان للنساء الراغبات في الاستماع لهذه المحاضرة والاستفادة منها ، إضافة إلى وجود العديد من الهدايا والجوائز للزوار .
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4508 ] نشر منذ 1 ساعة
ماشاء الله تبارك الله
جزاكم الله خيرا
اللهم زد وبارك