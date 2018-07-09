بسبب الخلافات.. شاب عربي يحرق منزل والده ويحاول الانتحار

أبو ظبي(صدى):

أقدم شاب عشريني على حرق منزل والده في دبي وحاول الانتحار، ما أسفر عن حروق بالغة للأب البالغ من العمر 57 عاماً وزوجته في الثلاثينيات من عمرها، وتم نقلهم جميعاً إلى المستشفى في حالة خطرة.

وأوضحت شرطة دبي أن الابن كان على خلاف مع والده، وارتكب فعلته انتقاماً منه، وكان يحاول إنهاء حياته بسكين بعد أن ارتكب جريمة إشعال النار في المنزل، ما تسبب في إصابته بجروح خطرة.

ونفت شرطة دبي ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بوجود ما يدل على أن الجريمة حدثت بسبب لعبة الحوت الأزرق أو أي لعبة إلكترونية، خاصة أن الشاب في سن كبيرة، وليس مراهقاً.