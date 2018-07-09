تعميم من وزارة التعليم بشأن التوظيف

فاطمة المالكي(صدى):

أوضحت وزارة التعليم في تعميم لها، أنه سوف يتم رفع بيانات المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية على نظام المقابلات الشخصية من قبل الإدارة العامة لشؤون المعلمين.

وأكدت الوزارة على إدارات التعليم الإعداد للمقابلات الشخصية وفق دليل مراكز المقابلات فور رفع بيانات المرشحين والمرشحات على النظام ،على ألايتجاوز موعد رصد نتائج المقابلات الشخصية للدفعات المبلغه لإدارة التعليم 3 أيام لاستكمال إجراءات إصدار قرار التعيين.

وتتولى إدارة التعليم إبلاغ المرشحين والمرشحات بنظام المقابلات لحجز المواعيد للمقابلات الشخصية على الرابط التالي من هنـــــــــــا.

وأوضحت أن من يتأخر منهم عن إجراء المقابلة الشخصية لمدة 3 أيام عمل يعتبر مستبعداً ويتم الرفع إلى اللجنة المركزية بالادارة العامة لشؤون المعلمين بالمستبعدين بعد انتهاء موعد المقابلات الشخصية.

وطالبت الوزارة بالتأكد من صحة البيانات للمرشحين الشخصية والمؤهلات العلمية ومطابقة التخصص ومرحلة المؤهل وحالة المرشح (كفيف – مبصر ) ورصدها في نظام المقابلات.

وأوضحت وزارة التعليم بأن على المرشحين بنين – بنات الراغبين في الأعتذار عن الترشيح التقدم بطلبهم لإدارة التعليم المرشحين لها أو من خلال الأعتذار الكترونياً قبل صدور قرار التعيين وتعتذر الوزارة عن استقبال طلبات الاعتذار الفردية عن التعيين بعد صدور قرار التعيين.

كما طالبت الوزارة إدارات التعليم برصد حالات الأعتذار عن الترشيح في نظام المقابلات وإصدار قرار ألغاء تعيينهم وتزويد الادارة العامة لشؤون المعلمين بنسخة منها.

وأكدت على المرشحين بتسليم نموذج كشف اللياقة الصحية بعد إجتياز المقابلة الشخصية على ان يتم الانتهاء من كافة الفحوصات الطبية خلال اسبوع من إجراء الفحص ومن لم يسلم نموذج اللياقة الصحية خلال الفترة المحددة يتعبر ذلك عدولا عن التعيين علماً بأن اعتماد قرار التعيين يستلزم اجتياز كشف اللياقة الصحية وتسليم اصل الكشف الطبي.

وأكدت الوزارة على إدارات الموارد البشرية بإدارات التعليم بتسجيل الوقوعات عبر موقع وزارة الخدمة المدنية وفق الألية المتبعة.