سحب رعدية ممطرة على عدة مناطق ورياح مثيرة للغبار بأخرى

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، اليوم الأثنين، 6 تنبيهات متقدمة لأهالي 6 مناطق بالمملكة.

وأوضحت التنبيهات أت مناطق كل من جازان، الباحة ،عسير، ستشهد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات المنطقة، ونشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية، وتستمر حتى المساء.

بينما كل من مكة المكرمة، الرياض، المنطقة الشرقية ، ستشهد نشاطًا في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة، مسببة شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

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