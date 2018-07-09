” قٌتل لزواجه من قطرية ” .. تفاصيل جديدة حول مقتل بطل كمال الأجسام السوداني

ماجد محمد(صدى):

على خلفية مقتل بطل كمال الأجسام، السوداني محمد عبد اللطيف جيقي، رميًا بالرصاص، أمس الأحد، في عاصمة قطر الدوحة ، اتهمت ابنة عمه أهل زوجته القطرية، بقتله.

وأفادت ابنة عم ” جيقي ” بأن أهل زوجته كانوا رافضين فكرة الزواج من الأساس كونها ” قطرية ” الجنسية وهو أجنبي، مشيرة إلى أنه تم عمل محاضر متبادلة بعدم تعرض بعضهم لبعضهم، بعد أن هدده شقيق زوجته بالقتل عدة مرات.

وقالت : ” شقيق جيقي تعرف على جثة أخيه وآثار الرصاص، وعملية القتل تمت على مرأى ومسمع من الجيران الذين اتصلوا فورًا بنا، وأكدوا أن هناك عملية قتل للبطل، وليس حادث سير كما ادعت السلطات هناك ” .

وتعد وفاة جيقي، صدمة كبيرة في الأوساط الرياضية، بعدما تضاربت التقارير بشأن وفاته.

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