” أمن الدولة ” توقف قطري ثاني تورط بقضايا تمس الأمن القومي

نايف السالم(صدى):

أوقفت رئاسة أمن الدولة ثاني قطري متورط في قضايا أمنية تمس أمن المملكة، و يدعى ” م. ص ” .

وحاليًا يخضع أول قطري موقوف قبل أكثر من 12 عاما للاستئناف على حكم صدر بحقه ويقضي بسجنه 30 سنة، لتزعمه خلية الـ41 التي ضمت 38 سعوديا ويمنيا وأفغانيا.

وكانت الخلية الإرهابية تسعى للإساءة للمملكة، بتنفيذ المخططات الإجرامية وإدخالها في حرج مع الدول المجاورة من خلال ضرب مصالح أمريكية في قطر والكويت واستهداف قواعد أمريكية في الدوحة بسيارات مفخخة تم التنسيق والإعداد لها.