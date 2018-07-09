تتويج لاعب أخضر الكاراتية ” القرني ” بذهبية القتال

نواف السالم(صدى):

توج لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه محمد القرني بالميدالية الذهبية في منافسات القتال لوزن فوق 76 كجم لدرجة الشباب في جولة الدوري العالمي الثالثة للفئات السنية التي تقام حالياً في مدينة اوماج الكرواتية .

وتمكن القرني من انتزاع الذهب بعد فوزه في النهائي على منافسه الروسي بنتيجة ” 6 – 4 ” .

واختتم المنتخب السعودي بهذه الذهبية مشاركته في البطولة برصيد 4 ميداليات ، إذ حقق 3 برونزيات عن طريق رائد البيشي في منافسات القتال لوزن تحت 70كجم لدرجة الناشئين وأحمد الغامدي في منافسات القتال لوزن تحت 55 كجم لدرجة الشباب، وأنس الزهراني في منافسات القتال تحت وزن 50 كجم لدرجة البراعم .