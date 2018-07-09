البحرين تدين الحادث الإرهابي الذي استهدف نقطة الضبط الأمني ببريدة

المنامة(صدى):

أدانت مملكة البحرين بشدة حادث إطلاق النار الذي استهدف نقطة الضبط الأمني المتمركزة في طريق بريدة الطرفية بمنطقة القصيم، وأسفر عن استشهاد رجل أمن ومقيم، مؤكدة وقوفها في صف واحد مع المملكة العربية السعودية وتضامنها التام معها في الحرب ضد كل أشكال الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأعربت البحرين عن بالغ التعازي والمواساة لأسرتي الشهيدين جراء هذا العمل الإرهابي الجبان، مشيدة بالجهود الكبيرة والدؤوبة التي تقوم بها أجهزة الأمن في المملكة لتوفير كل سبل الأمن وترسيخ السلم والاستقرار فيها.

وجددت مملكة البحرين موقفها الثابت المناهض للعنف والإرهاب الذي يؤكد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي والتنسيق المشترك للقضاء على الإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والسلم الدوليين.