بالفيديو.. دُميات على هيئة أطفال حقيقية تستخدم في التسول

علي القحطاني (صدى):

أظهر مقطع فيديو تداوله مغردون بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” احتجاز الجمارك لدُميات مصنوعة بشكل دقيق جدًا لتشبه الأطفال الرضع الحقيقية.

وأوضح ناشر الفيديو الناشط هليل البلوي والذي يشغل منصب المدير التنفيذي لإحدى الشركات الاستثمارية بالمملكة ، أن هذه الدميات على هيئة طفل حقيقي وصلت إلى الجمارك وهي محتجزة منذ شهر رمضان الماضي.

وأشار البلوي إلى أن الغرض من هذه الدميات هو استخدامها في التسول وجذب العواطف.

ولم يتسن التأكد من صحة الفيديو المتداول ،إلى أن يتم نشر توضيح رسمي في حال التعليق على المقطع.