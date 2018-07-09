بالفيديو.. ردة فعل زوجة صاحب مقترح المشروع الوطني لتعدد الزوجات

حمود العنزي (صدى):

كشف الخبير الاستراتيجي اللواء طيار متقاعد عبدالله بن غانم القحطاني، صاحب مقترح تدشين مشروع وطني لزيادة السكان وتعدد الزوجات لتحقيق الزيادة السكانية المنشودة، عن رد فعل زوجته.

وأوضح القحطاني، أن زوجته عندما قرأت ما تم نشره في وسائل الإعلام بأنه قد اقترح تعدد الزوجات انزعجت جدًا ، لكنها بعدما اطلعت على التفاصيل تفهمت الأمر ووجدت أن العناوين ليست لها علاقة بالموضوع، وتفسير الناس.

وأكد القحطاني أنه لم يطلب بتعدد الزوجات، موضحا أنه قال نصًا : ” أن العنوسة ليست مشكلة في المملكة حاليا، وأن كل ما قاله هو أن المملكة بحاجة إلى طاقة بشرية وزيادة سكانية، وليس بالضرورة تحقيق ذلك بالتعدد ، فمن الممكن أن يكون مثلا بالتعجيل في الزواج أو تسهيل أموره ” .

إقرأ أيضًا: