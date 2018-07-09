مواطن مُسن يتعرض لسرقة 22 ألف ريال على يد إثيوبي

أبها(صدى):

تعرض مواطن مُسن بمحافظة بيشة، لسرقة مبلغ مالي قدره 22 ألف ريال من سيارته، على يد مقيم إثيوبي، لاذ بالفرار.

وأوضح المواطن أنه كان قد وضع المبلغ المسروق بالسيارة لمحاسبة عمالة يرممون منزله بحوران جنوب بيشة، وأنه أثناء مروره توقف بمزرعته والتقى شخصًا من الجنسية الإثيوبية وطلب منه الماء وأعطاه له، وانصرف.

وأخذ المسن جولة في مزرعته وعند عودته إلى سيارته تفاجأ بسرقة المبلغ بداخلها، ليتأكد أنه سرقه الإثيوبي الذي قام بسقيه الماء.

وتحقق الجهات الأمنية بمركز البهيم جنوب محافظة بيشة في بلاغ المواطن.