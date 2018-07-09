شرط جديد من ” الإسكان ” لمنتج القرض

عادل الحربي (صدى):

اشترطت وزارة الإسكان لمنتج القرض توفر قطعة أرض، للاستفادة من المنتج على ألا تكون منحة من اَي جهة حكومية، موضحة أن من سبق له الاستفادة من الوزارة أو أي جهة حكومية لن يتمكن من الاستفادة مرة أخرى.

وأوضحت الوزارة أنها تعمل حالياً على تحديث وتطوير آلية منتج القرض لمن يمتلك أرضًا، مشيرة إلى أنه فور الانتهاء من التحديث سيكون متوفراً، وسيتم الإعلان عن الآلية الجديدة.

‏‎وأكدت على سعيها لتلبية احتياجات جميع المستفيدين، وتوفير كل ما هو مناسب، مشيرة إلى أن البناء الذاتي هي خدمة لتسهيل تقديم طلبات تمويل ” الإنشاء ” لمستفيدي برنامج التمويل لمن يمتلك أرضاً بالتعاون مع البنوك والمؤسسات.