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فروع سبيماكو الدوائية تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

فروع سبيماكو الدوائية تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين
فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية “ سبيماكو الدوائية ” ، وظائف شاغرة للجنسين، على مسمى “ مندوب دعاية طبية ” من خريجي تخصص الصيدلة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في جميع مناطق المملكة.

وأوضحت الشركة أن الشروط المطلوبة هي: بكالوريوس صيدلة حديث التخرج، إلمام جيد باللغة الإنجليزية، القدرة على العمل في بيئة تنافسية، مكان العمل: جميع مناطق المملكة.

وقالت الشركة إن على الراغبين والراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]).


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 1 ساعة

بالتوفيق للجميع وان شاء يكون ها الاعلان سبب

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