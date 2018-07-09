فروع سبيماكو الدوائية تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين
أطلقت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية “ سبيماكو الدوائية ” ، وظائف شاغرة للجنسين، على مسمى “ مندوب دعاية طبية ” من خريجي تخصص الصيدلة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في جميع مناطق المملكة.
وأوضحت الشركة أن الشروط المطلوبة هي: بكالوريوس صيدلة حديث التخرج، إلمام جيد باللغة الإنجليزية، القدرة على العمل في بيئة تنافسية، مكان العمل: جميع مناطق المملكة.
وقالت الشركة إن على الراغبين والراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]).
تركي[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 1 ساعة
بالتوفيق للجميع وان شاء يكون ها الاعلان سبب