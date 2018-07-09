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  3. نهاية قاسية لسائق شاحنة

نهاية قاسية لسائق شاحنة




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1201 ] نشر منذ 1 ساعة

لاحول ولا قوة إلا بالله،،

[ عدد التعليقات: 185 ] نشر منذ 51 دقيقة

ياوجه الله..يارب سترك ..
انا في ذمة الله .
نسأل الله. ان يميتنا ميته سوية..

[ عدد التعليقات: 50284 ] نشر منذ 47 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

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