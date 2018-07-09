نهاية قاسية لسائق شاحنة

الأحد 8
يوليو
لاحول ولا قوة إلا بالله،،
ياوجه الله..يارب سترك ..
انا في ذمة الله .
نسأل الله. ان يميتنا ميته سوية..
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
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واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1201 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة إلا بالله،،
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 185 ] نشر منذ 51 دقيقة
ياوجه الله..يارب سترك ..
انا في ذمة الله .
نسأل الله. ان يميتنا ميته سوية..
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50284 ] نشر منذ 47 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,