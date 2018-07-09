تفاصيل آلية توطين العمل في منافذ البيع في 12 نشاطا بنسبة 70% ‎

حمود العنزي(صدى):

أوضحت مسودة الدليل الإرشادي لآلية توطين العمل بمنافذ البيع في 12 نشاطا، أن نسبة التوطين المستهدفة تبلغ 70%.

وأكدت المسودة المنشورة في موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن هنالك بعض فرص العمل المستثناة، مشيرة إلى أن هناك استثناء لمدة 6 أشهر من تاريخ تطبيق القرار بحث يسمح لعدد واحد فقط يعمل كمدير منفذ البيع بالعمل فيه بشرط أن لا يقل عدد الموظفين السعوديين به عن 10 موظفين.

وتضمنت التعليمات على أن لا يزيد عدد موظفي التنظيف والتحميل والتنزيل عن عامل واحد بحد أقصى يتولى التنظيف أو التحميل والتنزيل في المنشآت التي لا يزيد عدد موظفيها عن 5 موظفين ونسبة 20 % لأكثر من 5 موظفين.