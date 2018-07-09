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صورة نادرة للملك سعود وكريمته خلال عرض مصارعة ثيران بإسبانيا

صورة نادرة للملك سعود وكريمته خلال عرض مصارعة ثيران بإسبانيا
نايف السالم(صدى):

أظهرت صورة نادرة لزيارة الملك سعود بن عبدالعزيز “رحمه الله ” ، أثناء حضوره عرضًا لمصارعة الثيران في الحلية، خلال زياته إلى مدينة ” مالاقا ” الإسبانية عام 1963م.

ونشر حساب الملك سعود على موقع ” تويتر ” ، الصورة والتي أظهرت أحد نشاطات مركز الملك سعود للأبحاث ‏والنشر، مع وجود كريمة الملك سعود، الأميرة دلال، وقت أن كانت طفلة، في العرض.

وكان الملك يحاول الإمساك برأس أحد الثيران لمداعبته، وكانت الأميرة دلال تراقب ذلك الموقف.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1258 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته

[ عدد التعليقات: 244 ] نشر منذ 46 دقيقة

يعني تلمحون شوي شوي

ويصير مصارعة ثيران..

[ عدد التعليقات: 50282 ] نشر منذ 6 دقائق

رحمة الله عليه ,,

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