صورة نادرة للملك سعود وكريمته خلال عرض مصارعة ثيران بإسبانيا
أظهرت صورة نادرة لزيارة الملك سعود بن عبدالعزيز “رحمه الله ” ، أثناء حضوره عرضًا لمصارعة الثيران في الحلية، خلال زياته إلى مدينة ” مالاقا ” الإسبانية عام 1963م.
ونشر حساب الملك سعود على موقع ” تويتر ” ، الصورة والتي أظهرت أحد نشاطات مركز الملك سعود للأبحاث والنشر، مع وجود كريمة الملك سعود، الأميرة دلال، وقت أن كانت طفلة، في العرض.
وكان الملك يحاول الإمساك برأس أحد الثيران لمداعبته، وكانت الأميرة دلال تراقب ذلك الموقف.
فهد[ عدد التعليقات: 1258 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30640 ] نشر منذ 2 ساعتين
رحمةالله عليه
بندر الحربي[ عدد التعليقات: 244 ] نشر منذ 46 دقيقة
يعني تلمحون شوي شوي
ويصير مصارعة ثيران..
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50282 ] نشر منذ 6 دقائق
رحمة الله عليه ,,