صورة نادرة للملك سعود وكريمته خلال عرض مصارعة ثيران بإسبانيا

نايف السالم(صدى):

أظهرت صورة نادرة لزيارة الملك سعود بن عبدالعزيز “رحمه الله ” ، أثناء حضوره عرضًا لمصارعة الثيران في الحلية، خلال زياته إلى مدينة ” مالاقا ” الإسبانية عام 1963م.

ونشر حساب الملك سعود على موقع ” تويتر ” ، الصورة والتي أظهرت أحد نشاطات مركز الملك سعود للأبحاث ‏والنشر، مع وجود كريمة الملك سعود، الأميرة دلال، وقت أن كانت طفلة، في العرض.

وكان الملك يحاول الإمساك برأس أحد الثيران لمداعبته، وكانت الأميرة دلال تراقب ذلك الموقف.