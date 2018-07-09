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بالصور.. لاعبو الفيصلي يواصلون تدريباتهم المسائية

بالصور.. لاعبو الفيصلي يواصلون تدريباتهم المسائية
ماجد محمد(صدى):

واصل فريق نادي الفيصلي، اليوم الأحد، تدريباته المسائية على ملعب النادي بمدينة حرمة، تحت قيادة المدير الفني ” مريشيا ريدينك “.

بدأت الحصة التدريبة اليوم بعمليات الإحماء، وبعدها أدي العديد من اللاعبين تمارينات اللياقة البدينة تحت إشراف مدرب اللياقة البدنية ” جيوفاني ميلتشيوري “.

وأدي حراس المرمي تمارينهم تحت إشراف المدرب ” سفيان مشحوق “.

وعمد ” ريدينك “، إلى عمل بعض الجمل التكتيكية باستخدام الكرة، واختتم المران بمناورة على منتصف الملعب.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 779 ] نشر منذ 2 ساعتين

بالتوفيق لجميع اللاعبين الله معكم

[ عدد التعليقات: 170 ] نشر منذ 2 ساعتين

ان شاء الله بالتوفيق

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