بالصور.. لاعبو الفيصلي يواصلون تدريباتهم المسائية

ماجد محمد(صدى):

واصل فريق نادي الفيصلي، اليوم الأحد، تدريباته المسائية على ملعب النادي بمدينة حرمة، تحت قيادة المدير الفني ” مريشيا ريدينك “.

بدأت الحصة التدريبة اليوم بعمليات الإحماء، وبعدها أدي العديد من اللاعبين تمارينات اللياقة البدينة تحت إشراف مدرب اللياقة البدنية ” جيوفاني ميلتشيوري “.

وأدي حراس المرمي تمارينهم تحت إشراف المدرب ” سفيان مشحوق “.

وعمد ” ريدينك “، إلى عمل بعض الجمل التكتيكية باستخدام الكرة، واختتم المران بمناورة على منتصف الملعب.