بالصور.. لاعبو الفيصلي يواصلون تدريباتهم المسائية
واصل فريق نادي الفيصلي، اليوم الأحد، تدريباته المسائية على ملعب النادي بمدينة حرمة، تحت قيادة المدير الفني ” مريشيا ريدينك “.
بدأت الحصة التدريبة اليوم بعمليات الإحماء، وبعدها أدي العديد من اللاعبين تمارينات اللياقة البدينة تحت إشراف مدرب اللياقة البدنية ” جيوفاني ميلتشيوري “.
وأدي حراس المرمي تمارينهم تحت إشراف المدرب ” سفيان مشحوق “.
وعمد ” ريدينك “، إلى عمل بعض الجمل التكتيكية باستخدام الكرة، واختتم المران بمناورة على منتصف الملعب.
فيصل[ عدد التعليقات: 779 ] نشر منذ 2 ساعتين
بالتوفيق لجميع اللاعبين الله معكم
نوير[ عدد التعليقات: 170 ] نشر منذ 2 ساعتين
ان شاء الله بالتوفيق