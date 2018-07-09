البحرين تدين حادث بريدة وتعزي أهالي الشهيدين

عادل الحربي(صدى):

أعلنت مملكة البحرين، مساء الأحد، عن إدانتها بشدة حادث إطلاق النار الذي استهدف نقطة الضبط الأمني المتمركزة في منطقة القصيم ب‍المملكة.

وأكدت البحرين في بيان لها، على وقوفها في صف واحد مع المملكة العربية السعودية، وتضامنها التام معها في الحرب ضد كل أشكال الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما قدمت البحرين، التعازي والمواساة لأهالي الضحيتين جراء هذا العمل الإرهابي الجبان، حيث استشهد رجل أمن وأحد المقيمين.

وأشادت كذلك بالجهود الكبيرة والدؤوبة التي تقوم بها أجهزة الأمن السعودية لأجل استتباب الأمن وترسيخ السلم والاستقرار في المملكة.

كما جدَّدت مملكة البحرين، موقفها الثابت المناهض للعنف والإرهاب، والذي يؤكد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي والتنسيق المشترك للقضاء على الإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والسلم الدوليين.