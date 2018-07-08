أهالي “ بيشة ” يشتكون من سوء الخدمات بالمطار

محمد السعران(صدى):

انتقد عددٌ من أهالي “ بيشة ” التي تقع شمال منطقة عسير مُبْدِين تذمُّرَهم واستياءَهم من سوء الخدمات في مطار بيشة الذي يخدم أكثر من خمس محافظات ( بلقرن – تثليث- النماص – رنية – البشاير ) بالاضافة إلى المراكز التابعه لها .

قله الرحلات:

طالب أهالي بيشة من إدارة مطار بيشة بتكثيف الرحلات وزيادتها من بيشة الى الرياض والدمام وجده حيث أن بعض الايام لايوجد إلا رحله واحدة فقط حيث لوحظ في الأيام الماضيه إلغاء بعض الرحلات مما تسبب في تكدس الانتظار للرحلات يوم بعد يوم .

سوء الخدمة :

تذمر عدد من المسافرين من مكتب المبيعات في صالة المطار حيث قال محمد الشهراني من مغرب يوم الخميس راجعت مكتب المبيعات لإضافة رضيع بالتذكرة مع والدته تفأجات بالموظف بتأخيري عمداً لحوالي ساعه حيث انتظرت عند الشباك والموظف يلهو ويضحك مع زميل له وبعد ساعه من الانتظار وشد وجذب قال بأن النظام متعطل, وعند السؤال عن المدير أجاب لا يوجد مدير ( إذا تبي المدير تعال الاحد صباح )

ركاب الدرجه الالى و صاله الفرسان:

قال عبدالله الغامدي لايوجد فرق بين ركاب الدرجة الأولى ورجال الأعمال وبين ركاب السياحية حيث يوجد صالة فرسان التي ليس لها من نصيبها إلا اسمها شبه خالية من الخدمات التي تقدمها الشركة للضيوف المسافرين .

خدمات تأجير السيارات :

يخلو مطار بيشة من مكاتب التأجير من الشركات المتخصصه حيث لايوجد إلا ثلاثة مكاتب فقط يجد المسافر نفسه مجبرا على هذه المكاتب وبأسعار عاليه، حيث طالب البعض من إدارة مطار بيشة بفتح مكاتب وشركات متخصصة في هذا المجال.

تأخير الرحلات :

ناصر السبيعي قال لا يمر يوم إلا يوجد تأخير على رحلة قادمة أو مغادره من بيشة, مطالبا بإيضاح من إدارة مطار بيشة ماهي الأسباب حيث أوضح أنه قبل عدة أيام تأخر هبوط طائرة الدمام حوالي ٢٠ دقيقه وذلك -حسب عذر طاقم الطائرة – بأن المدرج مغلق ويخلو من الموظفين.

و أوضح السبيعي يوجد باصات لنقل المسافرين من الصالة إلى باب الطائرة, حيث المسافة لا تجاوز ٥٠ مترا مما يسبب تأخير الركاب وهدر في المال العام ولايوجد نظافة ووقاية.