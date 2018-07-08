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  3. لزيادة مساحة تنميتها محافظ المخواه يعقد اجتماعا ضم رؤساء الجهات الحكومية وبعض سيدات الأعمال

لزيادة مساحة تنميتها محافظ المخواه يعقد اجتماعا ضم رؤساء الجهات الحكومية وبعض سيدات الأعمال

لزيادة مساحة تنميتها محافظ المخواه يعقد اجتماعا ضم رؤساء الجهات الحكومية وبعض سيدات الأعمال
حامد العمري(صدى):

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة الباحة الدكتور / حسام بن سعود بن عبدالعزيز ” يحفظه الله ” وتطلعاته في تنمية المنطقة ، ومنها محافظة المخواه وحرص سموه الكريم على استقطاب المستثمرين من رجال الأعمال وسيدات الأعمال لزيادة مساحة التنمية بالمحافظة .

عقد محافظ المخواه الدكتور فيحان بن حمود العتيبي ، اجتماع ضم رؤساء الجهات الحكومية المعنية ( البلدية_ الزراعة – المياه – الغرفة التجارية – الجمعية الخيرية ) وبعض سيدات الأعمال اللاتي أبدين الرغبة الاكيدة بالاستثمار بالمحافظة ، وطالب سعادة المحافظ مدراء الإدارات الحكومية ، بإطلاع سيدات الأعمال عليها ميدانياً ، وتسهيل الإجراءات لتحقيق النتائج المرجوة عملياً والسعي بقوة إلى قيام تلك المشاريع على أرض الواقع ، ونقل حرص واهتمام سمو أمير المنطقة بذلك .

كما طالب سعادة المحافظ مدراء الإدارات الحكومية وسيدات الأعمال ، بإظهار الجدية اللازمة وكذلك بحصر وإيضاح المواقع التي سبق أن ذكروها في الإجتماع السابق لمدراء الإدارات ، التي طرحت الفرص الإستثمارية العقارية بالملتقى الاستثماري الثاني بالمحافظة بحضور رجال وسيدات الاعمال .

وأكد سعادة المحافظ على إنفاذ توجيهات سمو أمير المنطقة يحفظه الله ، بضرورة تسهيل الإجراءات الممكنة لسرعة تسليم تلك الفرص المطروحة للاستثمار ، للنهوض بالمحافظة في شتى المجالات ورفع مستوى التنمية الإقتصادية بها .

هذا وقد شكر رجال الأعمال وسيدات الأعمال حرص سمو أمير المنطقة يحفظه الله على تفعيل خطوات الإنجاز المطلوبة تماشياً مع برنامج التحول الوطني ٢٠ ٢٠ .


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