لزيادة مساحة تنميتها محافظ المخواه يعقد اجتماعا ضم رؤساء الجهات الحكومية وبعض سيدات الأعمال

حامد العمري(صدى):

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة الباحة الدكتور / حسام بن سعود بن عبدالعزيز ” يحفظه الله ” وتطلعاته في تنمية المنطقة ، ومنها محافظة المخواه وحرص سموه الكريم على استقطاب المستثمرين من رجال الأعمال وسيدات الأعمال لزيادة مساحة التنمية بالمحافظة .

عقد محافظ المخواه الدكتور فيحان بن حمود العتيبي ، اجتماع ضم رؤساء الجهات الحكومية المعنية ( البلدية_ الزراعة – المياه – الغرفة التجارية – الجمعية الخيرية ) وبعض سيدات الأعمال اللاتي أبدين الرغبة الاكيدة بالاستثمار بالمحافظة ، وطالب سعادة المحافظ مدراء الإدارات الحكومية ، بإطلاع سيدات الأعمال عليها ميدانياً ، وتسهيل الإجراءات لتحقيق النتائج المرجوة عملياً والسعي بقوة إلى قيام تلك المشاريع على أرض الواقع ، ونقل حرص واهتمام سمو أمير المنطقة بذلك .

كما طالب سعادة المحافظ مدراء الإدارات الحكومية وسيدات الأعمال ، بإظهار الجدية اللازمة وكذلك بحصر وإيضاح المواقع التي سبق أن ذكروها في الإجتماع السابق لمدراء الإدارات ، التي طرحت الفرص الإستثمارية العقارية بالملتقى الاستثماري الثاني بالمحافظة بحضور رجال وسيدات الاعمال .

وأكد سعادة المحافظ على إنفاذ توجيهات سمو أمير المنطقة يحفظه الله ، بضرورة تسهيل الإجراءات الممكنة لسرعة تسليم تلك الفرص المطروحة للاستثمار ، للنهوض بالمحافظة في شتى المجالات ورفع مستوى التنمية الإقتصادية بها .

هذا وقد شكر رجال الأعمال وسيدات الأعمال حرص سمو أمير المنطقة يحفظه الله على تفعيل خطوات الإنجاز المطلوبة تماشياً مع برنامج التحول الوطني ٢٠ ٢٠ .