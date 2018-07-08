10 توائم يتنافسون في مسابقة كرنفال كأس العالم بمكة

حسين العلي(صدى):

تنافس 10 توائم في مسابقة مهرجان كرنفال كأس العالم في حديقة الحسينية بمكة المكرمة وسط حضور جماهيري غفير.

وخطف التوائم بأشكالهم المتقاربة و زيهم الموحد أنظار زوار المهرجان الذين بدورهم تفاعلوا مع هذه المسابقة بالتشجيع والتصفيق لهم بحرارة

وقال مدير المهرجان أحمد الحسن أنه شارك في المسابقة 10 توائم بحضور أسرهم مشيراً إلى أن المسابقة تهدف إلى إبراز العلاقة الوطيدة بين التوائم الثنائية والثلاثية والمتعددة مبيناً أنه شارك في المسابقة توائم من مختلف الأعمار وتم تقديم الهدايا والجوائز لهم.

وأكد الحسن أن فعاليات المهرجان استطاعت استقطاب العدد الأكبر من الزوار، واحتلال مواقع متقدمة بين المهرجانات في مكة المكرمة لافتاً إلى أن فعاليات المهرجان المتعددة أدخلت البسمة والمتعة لدى كل الزائرين.