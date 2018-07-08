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الزامل القابضة: وظيفة إدارية شاغرة للرجال بالدمام

الزامل القابضة: وظيفة إدارية شاغرة للرجال بالدمام
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة مجموعة الزامل القابضة، اليوم الأحد، عن توافر وظيفة إدارية للرجال، على مسمى ” أخصائي التطوير التنظيمي ” ، وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في مدينة الدمام.
وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم متاح بدءًا من تاريخ اليوم ومستمر حتى تاريخ 8 أكتوبر القادم.

وأكدت ” الشركة ” ، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات (إدارة الأعمال، إدارة الموارد البشرية)، أو أي مجال ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

ولفتت ” الشركة ” ، أنه للتقديم ولمعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنــا..


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