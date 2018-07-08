بالفيديو.. الشيخ خالد المصلح يوضح هل يجوز الدعاء للمتوفيين على شرك
أوضح الشيخ خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، أنه إذا مات الآباء على الشرك بالله ” على غير الإسلام ” فإنه لا ينفعهم ما يفعله الأبناء لهم من الدعاء والصدقة.
وأضاف خلال لقاءه ببرنامج ” يستفونك ” المذاع على قناة ” الرسالة ” ، أنهم إذا ماتوا على الإسلام ولكنهم أخطأوا في الدنيا، فإنه إن شاء الله ” تعالى ” سيعفي عنهم، لا سيما إذا كان الجهل منتشرًا.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30640 ] نشر منذ 3 ساعات
أصلآ هذي فصل فيها رب العالمين
(إن الله لايغفر أن يشرك به)
بيان واضح وصريح من رب العالمين
ويغفر مادون ذلك لمن يشاء
فهد[ عدد التعليقات: 1258 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرحم امواتنا واموات المسلمين