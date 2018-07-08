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بالفيديو.. الشيخ خالد المصلح يوضح هل يجوز الدعاء للمتوفيين على شرك

بالفيديو.. الشيخ خالد المصلح يوضح هل يجوز الدعاء للمتوفيين على شرك
تركي السالم(صدى):

أوضح الشيخ خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، أنه إذا مات الآباء على الشرك بالله ” على غير الإسلام ” فإنه لا ينفعهم ما يفعله الأبناء لهم من الدعاء والصدقة.

وأضاف خلال لقاءه ببرنامج ” يستفونك ” المذاع على قناة ” الرسالة ” ، أنهم إذا ماتوا على الإسلام ولكنهم أخطأوا في الدنيا، فإنه إن شاء الله ” تعالى ” سيعفي عنهم، لا سيما إذا كان الجهل منتشرًا.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1258 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يرحم امواتنا واموات المسلمين

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