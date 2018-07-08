بالفيديو.. الشيخ خالد المصلح يوضح هل يجوز الدعاء للمتوفيين على شرك

تركي السالم(صدى):

أوضح الشيخ خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، أنه إذا مات الآباء على الشرك بالله ” على غير الإسلام ” فإنه لا ينفعهم ما يفعله الأبناء لهم من الدعاء والصدقة.

وأضاف خلال لقاءه ببرنامج ” يستفونك ” المذاع على قناة ” الرسالة ” ، أنهم إذا ماتوا على الإسلام ولكنهم أخطأوا في الدنيا، فإنه إن شاء الله ” تعالى ” سيعفي عنهم، لا سيما إذا كان الجهل منتشرًا.