بالفيديو .. نجل لوفرين ينطق أسماء لاعبو كرواتيا أثناء عزف النشيد

طلال الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطع فيديو، لنجل لاعب المنتخب الكرواتي ونادي ” ليفر بول ” الإنجليزي ” ديان لوفرين ” ، وهو ينطق أسماء لاعبي كرواتيا أثناء عزف النشيد الوطني، بالمباراة التي جمعتهم الأمس مع المنتخب الروسي ضمن مباريات الدور ربع النهائي ببطولة كأس روسيا.

هذا وتمكن فريق منتخب كرواتيا من الفوز بركلات الترجيح على نظيره المستضيف، بنتيجة 4 – 3 ، وتأهل لدور نصف النهائي.