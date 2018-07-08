بالصور.. 70 زيارة تفتيشية أسفرت عن مخالفات عدة خلال 4 أيام بتبوك

محمود البلوي(صدى):

نفَّذ مختبر أمانة منطقة تبوك المتنقل، 70 زيارة تفتيشية خلال أربعة أيام، على عدد من المطاعم والكفتيريات والمطابخ والمنادي والملاحم.

وذكر المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة، المهندس إبراهيم بن أحمد الغبان، أنه تم خلال الزيارات التفتيشية القيام بعدد من الفحوصات المتمثلة في اختبار سلامة وزيوت الطبخ المستخدمة وطازجية اللحم وفحوصات ظاهرية لعينات من المياه والمواد الأولية.

وتبيَّن بعد الفحوصات، سلافة كافة العينات التي اختبارها، كما تم ضبط مخالفات متمثلة في تدني مستوى النظافة ووجود أكل بائت، وقد تم بناء اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.