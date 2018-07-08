ابن مشيط ينقل تعازي القيادة أسرة الشهيد الفيفي بخميس مشيط

محمد بن طحيطح(صدى):

نقل محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزبز بن مشيط تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ،وتعازي أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز وسمو نائب أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ، إلى أسرة شهيد الوطن ، موسى يزيد جبران الفيفي.

وقال ابن مشيط أنقل لكم تعازي القيادة الرشيدة في وفاة أبنكم الذي توفي شهيدا مدافعا عن الدين والوطن ، نحن جميعا فداء لهذا الوطن ، ونسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

والعدو مدحور ، وجنودنا البواسل رجال الشجاعة هم الدرع الحصين أمام كل الأعداء وكل من تسول له نفسه المساس بهذا الكيان العظيم .

من جانبه أثنى أقارب الشهيد على دولتنا الرشيدة وما توليه من عناية اتجاه أسر الشهداء وقالوا الحمد الله أبننا مات من أجل الوطن ، شهيدا ، ونحن جميعا فداء لهذا البلد المعطاء ، قبلة المسليمن ومهبط الوحي .

وكان محافظ خميس مشيط قد أدى صلاة العصر على الشهيد الفيفي في جامع التركي ” بخميس مشيط ، وتقدم جموع المصلين ،مع أسرة الشهيد وأقاربه ، وعدد من ضباط القوات المسلحة ، وجموع من المصلين .