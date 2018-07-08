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الاتصالات السعودية: وظائف شاغرة للخريجين بالرياض

الاتصالات السعودية: وظائف شاغرة للخريجين بالرياض
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الاتصالات السعودية، اليوم الأحد، عن توافر وظائف إدارية شاغرة للخريجين الجدد، ضمن برنامج احتضان المواهب والتدريب الوظيفي، على مسمى ” محلل مبيعات، ومحلل عمليات المبيعات ” ؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في العاصمة الرياض.

وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم متاح بدءًا من اليوم، وأن الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات (المبيعات، والتسويق، وإدارة الأعمال)، أو تخصص ذي الصلة.

ولفتت ” الشركة ” ، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر؛ يرجى الدخول على الرابط التالي هنـــا..


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 365 ] نشر منذ 3 ساعات

بالتوفيق للجميع

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