صورة ” مودريتش ” تزين جدران كازان بعد رونالدو وميسي
قام عدد من الرسامين بمدينة كازان الروسية، اليوم الأحد، برسم صورة جدارية للاعب الكرواتي ” لوكا مودريتش ” ، وذلك كما تزينت جدارن المدينة بصورتين لأفضل لاعبين في العالم وهما نجما منتخب البرتغال والأرجنتين ” كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي ” .
جاء ذلك بعد فوز منتخب كرواتيا بمباراة الأمس على نظيره المستضيف بركلات الترجيح والتأهل لدور النصف نهائي ببطولة كأس العالم روسيا 2018.
فهد[ عدد التعليقات: 1258 ] نشر منذ 3 ساعات
الله ع الفن
فيصل[ عدد التعليقات: 779 ] نشر منذ 3 ساعات
صور جميلة