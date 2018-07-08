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صورة ” مودريتش ” تزين جدران كازان بعد رونالدو وميسي

صورة ” مودريتش ” تزين جدران كازان بعد رونالدو وميسي
نواف السالم(صدى):

قام عدد من الرسامين بمدينة كازان الروسية، اليوم الأحد، برسم صورة جدارية للاعب الكرواتي ” لوكا مودريتش ” ، وذلك كما تزينت جدارن المدينة بصورتين لأفضل لاعبين في العالم وهما نجما منتخب البرتغال والأرجنتين ” كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي ” .

جاء ذلك بعد فوز منتخب كرواتيا بمباراة الأمس على نظيره المستضيف بركلات الترجيح والتأهل لدور النصف نهائي ببطولة كأس العالم روسيا 2018.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1258 ] نشر منذ 3 ساعات

الله ع الفن

[ عدد التعليقات: 779 ] نشر منذ 3 ساعات

صور جميلة

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