أنور قرقاش: الإتهامات الباطلة ضد الإمارات مصدرها تيارات سياسية عاجزة

ابوظبي(صدى):

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، إن تعاملنا المنهجي والحريص ضمن التحالف العربي مع ملف تحرير الحديدة وحرصنا على أرواح السكان المدنيين والبنية الإغاثية الهشة ماهو إلا دليل آخر على نهجنا.

وأضاف قرقاش عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : نقوم بمهمتنا بكل مهنية أمام مليشيا تسترخص الأرواح وتختبيء خلف النساء والأطفال.

وتابع : أما الأخبار الكاذبة والإتهامات الباطلة ضد الإمارات فمصدرها إما عدو يتجرع الهزيمة تلو الأخرى أو تيارات سياسية عاجزة ميدانها فنادقها، وسجل رجال الإمارات ضمن التحالف العربي، وخلال السنوات الثلاث، لم يشهد إلا النصر والتقدم إلى الأمام.