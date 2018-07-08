إلزام 13 ألف ممتنعًا عن النفقة بدفع 349 مليون ريال
أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، عن إلزام 13 ألف 524 شخص ممتنعًا عن النفقة المقررة شرعًا بدفع مبالغ تجاوزت 349مليون ريال، حيث تعتبر وزارة العدل ذلك عنف ضد الطفل.
وأوضحت وزارة العدل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” من خلال إنفوجراف، أن عقاب الممتنعين السجن أو غرامة مالية.
فهد[ عدد التعليقات: 1252 ] نشر منذ 2 ساعتين
كيف يوجد اباء قاسيين ها القد على اطفالهم
فيصل[ عدد التعليقات: 777 ] نشر منذ 2 ساعتين
مؤكد هذا عنف ضد الطفا=ل لوين بيروح الطفل اذا احتاج
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 7208 ] نشر منذ 1 ساعة
فعلاً عندنا كثيرمطلقات حصلوا على النفقة رغماً عن الممتنعين بحكم قضائي وبفترة قصيرة من المحاكمة وهذا جهد تشكر عليه. وزارة العدل خلو كل واحد ياخذ حقه بالقانون والشرع ما عاد فيه نفقة ما عندي وأعلى ما بخيلك اركبيه قانون خلاهم يمشون وهم ما يشوفون الدرب 👍🏻👍🏻👍🏻👏🏻👏🏻👏🏻