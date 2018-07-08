  • الأحد 8

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. إلزام 13 ألف ممتنعًا عن النفقة بدفع 349 مليون ريال

إلزام 13 ألف ممتنعًا عن النفقة بدفع 349 مليون ريال

إلزام 13 ألف ممتنعًا عن النفقة بدفع 349 مليون ريال
عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، عن إلزام 13 ألف 524 شخص ممتنعًا عن النفقة المقررة شرعًا بدفع مبالغ تجاوزت 349مليون ريال، حيث تعتبر وزارة العدل ذلك عنف ضد الطفل.

وأوضحت وزارة العدل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” من خلال إنفوجراف، أن عقاب الممتنعين السجن أو غرامة مالية.


الوسوم:

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1252 ] نشر منذ 2 ساعتين

كيف يوجد اباء قاسيين ها القد على اطفالهم

[ عدد التعليقات: 777 ] نشر منذ 2 ساعتين

مؤكد هذا عنف ضد الطفا=ل لوين بيروح الطفل اذا احتاج

[ عدد التعليقات: 7208 ] نشر منذ 1 ساعة

فعلاً عندنا كثيرمطلقات حصلوا على النفقة رغماً عن الممتنعين بحكم قضائي وبفترة قصيرة من المحاكمة وهذا جهد تشكر عليه. وزارة العدل خلو كل واحد ياخذ حقه بالقانون والشرع ما عاد فيه نفقة ما عندي وأعلى ما بخيلك اركبيه قانون خلاهم يمشون وهم ما يشوفون الدرب 👍🏻👍🏻👍🏻👏🏻👏🏻👏🏻

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *