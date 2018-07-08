إلزام 13 ألف ممتنعًا عن النفقة بدفع 349 مليون ريال

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، عن إلزام 13 ألف 524 شخص ممتنعًا عن النفقة المقررة شرعًا بدفع مبالغ تجاوزت 349مليون ريال، حيث تعتبر وزارة العدل ذلك عنف ضد الطفل.

وأوضحت وزارة العدل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” من خلال إنفوجراف، أن عقاب الممتنعين السجن أو غرامة مالية.