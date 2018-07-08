” أديل ” : وظائف إدارية شاغرة للجنسين بجدة

فاطمة المالكي(صدى):

أكدت شركة طيران أديل، اليوم الأحد، على توافر وظائف إدارية للرجال والنساء، من حمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة جدة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح بدءًا من اليوم ومستمر حتى تاريخ 8 أغسطس القادم، وأن الوظائف المتاحة على مسمى ” مدير أمن الطيران ” للجنسين ” ، مدير السلامة والجودة، أخصائي مراقبة بيانات الرحلات.

ولفتت ” الشركة ” ، إلى أنه للتقديم ولمعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي هنـــا..