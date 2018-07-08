هيونداي كونا تحصل على نسخة ديزل في بريطانيا

متابعات(صدى):

أعلنت هيونداي عن تفاصيل موديل كونا الديزل الجديد الذي تم طرحه في السوق الانجليزي مؤخراً حيث تم توفير السيارة بسعر يبدأ من 19.750 ألف استرليني أي أقل بواقع 5245 استرليني عن النسخة الكهربائية. وتأتي النسخة الديزل الجديدة باسم SE 1.6 CRDi 116 بقوة 113 حصان وناقل حركة مانيوال من 6 سرعات وتعتبر النسخة القياسية الديزل.

وبالنسبة للنسخة الأعلى من السيارة فهي, Premium SE 1.6 CRDi بقوة 134 حصان وناقل حركة أوتوماتيك وسعر 24.750 ألف استرليني وهي تقريباً بنفس سعر النسخة الكهربائية من السيارة. وتعتمد كونا الديزل الجديدة على محرك 1.6 لتر بقوة 113 حصان و134 حصان في الطرازين السابقي الذكر وكلاهما يتوفر بدفع أمامي فقط وانبعاثات كربونية بواقع 111 جمكم.

وتشمل التجهيزات القياسية في السيارة نظام تحذير من نعاس السائق ومساعد الحفاظ على المسار ومساعد التحكم في الطرق الصاعدة والتحكم في الكبح بالطرق الهابطة . كما سيتوفر لها بدون تكلفة اضافية عجلات ألومنيوم 17 بوصة وصادمين بنفس لون السيارة وكذلك مرايا خارجية ومقابض أبواب بنفس اللون واسبويلر خلفي وأضواء مكابح مدمجة ليد وتكييف مانيوال ومثبت سرعة مع محدد للسرعة ومرايا قابلة للتعديل كهربائياً وبالتسخين وكونسول وسطي بشاشة LCD وDAB وبلوتووث وابل كار بلاي واندرويد أوتو.