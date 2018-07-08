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  3. ” حبيب الملح ” يشتري طائرة خاصة قيمتها 7 مليون يورو

” حبيب الملح ” يشتري طائرة خاصة قيمتها 7 مليون يورو

” حبيب الملح ” يشتري طائرة خاصة قيمتها 7 مليون يورو
أنقرة(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، معلومات عن قرار الطاهي التركي نُصرِت غوكشيه ” حبيب الملح ” ، شراء طائرة خاصة لتوفير الوقت في التنقل باستمرار بين مطعميه في الإمارات والولايات المتحدة ومقر مطعمه الرئيسي في اسطنبول.

وأوضحت المعلومات المتداولة أن الطائرة التي قرر ” غوكشيه ” شرائها يقدر ثمنها بين 5 و 7 ملايين يورو .


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 50274 ] نشر منذ 2 ساعتين

من حصل شي يستاهله ,,

[ عدد التعليقات: 3045 ] نشر منذ 34 دقيقة

توافيق

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