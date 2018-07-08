” حبيب الملح ” يشتري طائرة خاصة قيمتها 7 مليون يورو

أنقرة(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، معلومات عن قرار الطاهي التركي نُصرِت غوكشيه ” حبيب الملح ” ، شراء طائرة خاصة لتوفير الوقت في التنقل باستمرار بين مطعميه في الإمارات والولايات المتحدة ومقر مطعمه الرئيسي في اسطنبول.

وأوضحت المعلومات المتداولة أن الطائرة التي قرر ” غوكشيه ” شرائها يقدر ثمنها بين 5 و 7 ملايين يورو .