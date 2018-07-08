” حبيب الملح ” يشتري طائرة خاصة قيمتها 7 مليون يورو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، معلومات عن قرار الطاهي التركي نُصرِت غوكشيه ” حبيب الملح ” ، شراء طائرة خاصة لتوفير الوقت في التنقل باستمرار بين مطعميه في الإمارات والولايات المتحدة ومقر مطعمه الرئيسي في اسطنبول.
وأوضحت المعلومات المتداولة أن الطائرة التي قرر ” غوكشيه ” شرائها يقدر ثمنها بين 5 و 7 ملايين يورو .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50274 ] نشر منذ 2 ساعتين
من حصل شي يستاهله ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30221 ] نشر منذ 53 دقيقة
مافيه حبيب السكر
qlq[ عدد التعليقات: 3045 ] نشر منذ 34 دقيقة
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