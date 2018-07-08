ضبط موظف حكومي خائن للزوجية ارتكب فعل فاضح مع عشيقته في سيارة

مليكة فؤاد(صدى):

نجحت أجهزة الأمن بمدينة مراكش المغربية ، في إعتقال موظف حكومي وذلك بتهمة الخيانة الزوجية، بعد ضبطه متلبسًا بإرتكابه فعل فاضح مع سيدة كانت برفقته داخل سيارته بحي النخيل .

وذكرت وسائل إعلام مغربية، أن عدد من المواطنين بحي النخيل حاصروا شخص أثناء إرتكابه فعل فاضح مع مرافقته داخل مركبته المركونة، وقاموا بإبلاغ الشرطة والتي حضرت على الفور.

وتبين فيما بعد أن الشخص المضبوط موظف فى أحد المصالح الحكومية، وقام بتهدد رجال الأمن مذكرهم بمنصبه مدعيًا بأن السيدة زوجته.

وأظهرت تحقيقات الشرطة، أن الأمر يتعلق بواقعة خيانة زوجية مكتملة الأركان.