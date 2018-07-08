بي إم دبليو تنطلق في أمريكا بسعر يبلغ 60.700 ألف دولار

واشنطن(صدى):

كشفت BMW الستار عن الجيل الرابع من سيارتها X5 2019 التي تحمل الاسم الكودي G05 في الشهر الماضي, وكشفت بالفعل التفاصيل الأولى الخاصة بالسيارة المتعددة الاستخدامات الفاخرة متوسطة الحجم التي تشمل الأسعار التي تبدأ من 60.700 ألف دولار لنسخة xDrive40i بزيادة 1200 دولار أكثر من موديلا 2018 X5 xDrive35i.

أما الاصدار الأعلى من ذلك, 50i xDrive فيبلغ سعره 75.750 ألف دولار بزيادة 1700 دولار عن الموديل السابق , والاضافة السعرية تعادل التجهيزات الجديدة التي زودت بها السيارة التي تشمل مصابيح أمامية LED كاملة وفتحة سقف زجاجية بانورامية وشاشتين 12.3 بوصة وناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات سبورت كما زودت بتحكم في ممتصات الصدمات الديناميكية.

كما زودت السيارة بنظام رصد نشط للبقع العمياء ونظام تحذير من التصادم الامامي مع نظام ادارة للتصادم في المدن, وللراغبين في تجهيزات اضافية فتوجد عجلة قيادة بخاصية التسخين وتشغيل للمحرك عن بعد ومصابيح أمامية ليزر ومساند ذراع بخاصية التسخين كما ستوجد تجهيزات أمان اضافية بجانب حوامل أكواب قابلة للتسخين والتبريد.

وسيأتي طرازيxDrive40i و50i xDrive بمزيد من القوة عن الموديلات السابقة والموديل الأول بمحرك 3 لتر سداسي الاسطوانات بقوة 335 حصان بينما الموديل السابق xDrive35i يأتي بقوة 300 حصان ، أما النسخة بمحرك V8 فتعتمد على محرك 4.4 لتر بقوة 456 حصان بدلاً من القوة السابقة بواقع 445 حصان. وسيصل الجيل الرابع من السيارة للتجار في السوق الأمريكي في العاشر من نوفمبر المقبل.