المغامسي: المرابطون ورجال الأمن والنيابة ” 3 كواكب مشرقة في المملكة “

عادل الحربي(صدى):

وصف الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، المرابطون في الحد الجنوبي، ورجال الأمن، ورجال النيابة العامة بأنهم 3 كواكب مشرقة في سماء المملكة.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” الذائدون عن حمى الوطن في حده الجنوبي، ورجال أمننا الذين يقفون سدا منيعاً أمام دهماء الفرق الضالة، ورجال النيابة العامة ومايقومون به من منع الفساق من التسلط على الأعراض والحرمات. كل هؤلاء الثلاثة كواكب مشرقة مضيئة في سماء هذا البلد الأمين ” .