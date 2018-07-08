  • الأحد 8

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. المغامسي: المرابطون ورجال الأمن والنيابة ” 3 كواكب مشرقة في المملكة “

المغامسي: المرابطون ورجال الأمن والنيابة ” 3 كواكب مشرقة في المملكة “

المغامسي: المرابطون ورجال الأمن والنيابة ” 3 كواكب مشرقة في المملكة “
عادل الحربي(صدى):

وصف الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، المرابطون في الحد الجنوبي، ورجال الأمن، ورجال النيابة العامة بأنهم 3 كواكب مشرقة في سماء المملكة.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” الذائدون عن حمى الوطن في حده الجنوبي، ورجال أمننا الذين يقفون سدا منيعاً أمام دهماء الفرق الضالة، ورجال النيابة العامة ومايقومون به من منع الفساق من التسلط على الأعراض والحرمات. كل هؤلاء الثلاثة كواكب مشرقة مضيئة في سماء هذا البلد الأمين ” .


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 777 ] نشر منذ 2 ساعتين

حقيقة اتفق معك الله يحميهم ويحفظهم يارب

[ عدد التعليقات: 1252 ] نشر منذ 2 ساعتين

اللهم زدهم اشراقا واحفظهم

[ عدد التعليقات: 50274 ] نشر منذ 1 ساعة

جزاك الله خير ياشيخ ، هذا الكلام الصحيح ,,

,, ربنا يقويهم ويعينهم على اداء اعمالهم بارك الله في الجميع ,, آمين ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *