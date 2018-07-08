المغامسي: المرابطون ورجال الأمن والنيابة ” 3 كواكب مشرقة في المملكة “
وصف الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، المرابطون في الحد الجنوبي، ورجال الأمن، ورجال النيابة العامة بأنهم 3 كواكب مشرقة في سماء المملكة.
وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” الذائدون عن حمى الوطن في حده الجنوبي، ورجال أمننا الذين يقفون سدا منيعاً أمام دهماء الفرق الضالة، ورجال النيابة العامة ومايقومون به من منع الفساق من التسلط على الأعراض والحرمات. كل هؤلاء الثلاثة كواكب مشرقة مضيئة في سماء هذا البلد الأمين ” .
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 777 ] نشر منذ 2 ساعتين
حقيقة اتفق معك الله يحميهم ويحفظهم يارب
نوير[ عدد التعليقات: 1252 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم زدهم اشراقا واحفظهم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30634 ] نشر منذ 2 ساعتين
صادق يشيخ صالح
أنا الأن في الحد الجنوبي
الله يعطيهم العافية وينصرهم ويثبت عزائمهم
🇸🇦🇸🇦🇸🇦👍
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50274 ] نشر منذ 1 ساعة
جزاك الله خير ياشيخ ، هذا الكلام الصحيح ,,
,, ربنا يقويهم ويعينهم على اداء اعمالهم بارك الله في الجميع ,, آمين ,,