بالصور.. إدارة الفيحاء تنهي إجراءات التعاقد مع لاعب الهلال لمدة موسم

ماجد محمد(صدى):

أعلنت إدارة نادي الفيحاء، عن إنهاء إجراءات التوقيع مع المهاجم عبدالرحمن هاشم اليامي (1997م) بنظام الإعارة لمدة موسم واحد قادماً من نادي الهلال.

وأوضح النادي في بيان له، مساء اليوم، أن اليامي سبق له تمثيل الفئات السنية لمنتخب الوطني في عدة بطولات أبرزها كأس آسيا تحت 19 سنة عام 2016 وكأس العالم للشباب تحت 20 سنة عام 2017، كما استدعي للمشاركة في معسكر المنتخب الأول الإستعدادي لكأس العالم 2018م.

وجرت مراسم توقيع العقد بمقر النادي، بحضور أمين عام النادي الأستاذ ناصر اليوسف وعضو مجلس الإدارة نائب المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم الأستاذ محمد الدهش ووكيل أعمال اللاعب الأستاذ جراح الظفيري.

وقدم مجس الإدارة، شكره لإدارة نادي الهلال الشقيق برئاسة الاستاذ سامي بن عبدالله الجابر في تسهيل وإنهاء إجراءات انتقال اللاعب.