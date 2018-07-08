بالفيديو والصور.. قذف لاعبي السامبا بالبيض بعد خروجهم من المونديال

نواف السالم(صدى):

عبَّرت الجماهير البرازيلية عن غضبها من منتخبهم الوطني، عقب الخروج من منافسات كأس العالم 2018، وذلك بشن هجومًا عنيفًا على حافلة المنتخب بعد وصوله إلى البرازيل.

وقذف بعض المشجعين الغاضبين، حافلة الفريق بالبيض بعد خروجها من المطار، معبرين عن غضبهم واستيائهم من فشل المنتخب في تحقيق البطولة والخروج المبكر من المنافسات.

وودَّع منتخب السامبا، بطولة كأس العالم من دور ربع النهائي بعد خسارتهم أمام منتخب بلجيكا بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.