حقيقة إغلاق مدارس الملك فيصل

عادل الحربي(صدى):

أوضحت مدارس الملك فيصل، اليوم الأحد، حقيقة إغلاق ونقل المدارس من حي السفارات، مؤكدة أنها لم تتلقَّ أي تعليمات من الجهات الرسمية المختصة بشأن إغلاقها ونقلها.

وقالت مدارس الملك فيصل، في بيان لها : نظرًا لما يتم تداوله حاليًّا في وسائل التواصل الاجتماعي من إغلاق ونقل لمدارس الملك فيصل، فإن إدارة المدرسة تؤكد أنها لم تتلقَّ من الجهات الرسمية المختصة أي تعليمات بهذا الخصوص، وتؤكد لأولياء الأمور الكرام أن مدارس الملك فيصل قائمة ومستمرة في استعداداتها للعام الدراسي 2018/ 2019م داخل حي السفارات.