خلفان تميم: مخطط جديد لقطر لاستغلال مواطني دول الخليج

طلال الضوي(صدى):

كشف ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، أن سفارات وقنصليات قطر في دول مجلس التعاون الخليجي تنفذ مخطط تنظيم الحمدين في تجنيد مواطني هذه الدول مستغلة عدم رضاهم عن حكوماتهم.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” ينفذ تنظيم الحمدين عملية تجنيد لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين يشعر بوجود عدم رضا لديهم عن حكوماتهم ويستخدمهم ويوظفهم لممارسة هواياته في الإخلال بالأمن الاقليمي .. لا تزال استراتيجية حمد بن جاسم قيد التنفيذ.. تقوم سفارات قطر وقنصلياتها في الخارج بهذه المهمة ” .