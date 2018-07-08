جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن الدفعة الثالثة والأخيرة من المقبولين

الدمام (صدى):

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة بعمادة القبول والتسجيل عن الدفعة الثالثة والأخيرة من الطلاب والطالبات , المرشحين والمرشحات للقبول في مسارات السنة التحضيرية والبرامج الأخرى للعام الجامعي 1439 / 1440هـ،

وأوضح عميد عمادة القبول والتسجيل الدكتور صالح بن علي الراشد أنه يجب على المرشحين والمرشحات بالقبول في الدفعة الثالثة والأخيرة سرعة إكمال إجراءات القبول إلكترونياً ، عبر بوابة القبول الإلكترونية في موقع الجامعة ومتابعة الطلب بالضغط على إيقونة ” استعرض طلب سابق ” من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بـ (الطالب، الطالبة)، مع ضرورة استكمال الإجراءات الإلكترونية وطباعة أو حفظ إشعار القبول خلال فترة الزمنية المحددة للدفعة الثالثة قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الثلاثاء بتاريخ 26-10-1439هـ الموافق 10 / 07 / 2018م ، ويمكن للمرشحين الإطلاع على الفيديو التوضيحي لإنهاء إجراءات القبول من خلال قناة العمادة في اليوتيوب.

وبين الراشد أن عملية القبول بالجامعة إلكترونيا على حسب الأعداد المحددة من مجلس الجامعة لكل كلية , على أن يتم التنافس بين المتقدمين على النسبة الموزونة و تسلسل الرغبات المدخلة أثناء فترة التقديم من قبل المتقدم أو المتقدمة، حيث يقوم النظام بعد إنتهاء الفترة الزمنية لكل دفعة فرز أعلى نسبة تقدمت إلى أدنى نسبة بالترتيب ويتم ترشيح الطلبة حسب المقاعد المتاحة ويتوقف عند أخر طالب تم ترشيحه ويتم الإعلان عن النسب الموزونة التي توقف عندها القبول .

وأضاف الراشد أنه يمكن للمتقدمين والمتقدمات معرفة نتائج والنسب التي توقف عندها القبول للدفعة الثانية من خلال إيقونة نتائج ونسب القبول عبر بوابة القبول الإلكترونية أو من خلال حسابات العمادة الرسمية في قنوات التواصل الاجتماعي عبر المعرف الموحد @IAU_AR.

ولفت النظر إلى أن الطلبة المرشحين ممن لم يستكملوا الإجراءات الإلكترونية سيتم إغلاق ملفهم تلقائياً، مشدداً على المرشحين في المسار الصحي طباعة نموذج الفحص اللياقة لإجراء الفحص بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع للجامعة، وسيتم إرسال الموعد المحدد لأجراء الفحص.