مستشفى الملك عبدالله: وظائف إدارية شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، اليوم الأحد، عن توافر وظائف إدارية، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأوضحت ” إدارة المستشفى ” ، أن التقديم متاح بدءًا من اليوم و مستمر حتى تاريخ 7 أغسطس القادم، وأن الوظائف المتاحة وفق المسميات الأتية:

” سكرتير طبي ثان شهادة الدبلوم في تخصص السكرتارية الطبية، أو أي دراسات سكرتارية ذات الصلة، سكرتير طبي أول شهادة الدبلوم في تخصص السكرتارية الطبية، أو أي دراسات سكرتارية ذات الصلة، أخصائي ثالث إدارة الحالة درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص الإدارة الصحية، أو أي مجال ذي الصلة.

ولفتت ” إدارة المستشفى “، أنه للتقديم ولمعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنــــا .