الدفاع المدني يفتح باب التطوع خلال موسم الحج

نايف السالم(صدى):

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، عن فتح باب التطوع في أعمال الدفاع المدني خلال موسم الحج لعام 1439هـ، في (التصوير الفوتوغرافي، الفيديو، الإنفوجرافيك) ويمكن للمتقدم الدخول إلى الرابط هنـــا..

وأوضحت المديرية، مميزات التطوع والتي تضمنت ( تذكرة سفر ذهاب وعودة/ سكن/ إعاشة/ مواصلات من المطار وحتى المشاعر المقدسة/ زي خاص/ بطاقة متطوع من المديرية العامة للدفاع المدني).

وقالت إنه ستحسب للمتطوع ساعاته التطوعية طيلة تلك الفترة بالإضافة إلى شهادة شكر وتقدير من قائد قوات الدفاع المدني في الحج.