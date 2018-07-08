قتلى وجرحى في خروج قطار عن القضبان بتركيا

وكالات(صدى):

خرج، اليوم الأحد، قطارًا عن القضبان في شمال غرب تركيا، ما تسبب في سقوط عدد من القتلى والمصابين.

وتفصيلًا، خرجت خمس عربات من القطار عن القضبان في منطقة قريبة من الحدود مع اليونان.

وبثّ التلفزيون الحكومي، مقاطع فيديو تظهر أشخاصاً من فرق الطوارئ وهم في طريقهم إلى موقع الحادث.

وذكرت وسائل إعلام تركية، أن الحادث نجم عن انهيار أحد الجسور.