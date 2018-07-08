” أوزيل ” مطالب بتوضيح مسألة صورته مع ” أردوغان ” أو سيترك المنتخب

وكالات(صدى):

طالب والد لاعب كرة القدم مسعود اوزيل، اليوم الأحد، نجله بترك منتخب ألمانيا لكرة القدم؛ لكونه تحوَّل إلى ” ، وذلك عقب الخروج من الدور الأول لكأس العالم في روسيا.

وكان رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، قد دعاه من قبل إلى توضيح موقفه من مسألة صورته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. .

يذكر أن اوزيل، كان قد واجه انتقادات كثيرة في ألمانيا بعدما خرج من الدور الأول للمونديال وتذيل مجموعته.

ودخل اللاعب ذو الأصول التركية، بطولة كأس العالم وسط ضغوطًا كثيرة؛ بسبب الصورة التي جمعته بالرئيس التركي وتم استغلالها للتشكيك بولائه لألمانيا.

وقام الدولي السابق ومدير المنتخب الألماني اوليفر بيرهوف، بتأجيج الموقف مرة أخرى، بعد إصداره بيانًا ذكر فيه أنه كان يتوجب الاستغناء عن خدمات اللاعب بسبب فشله في إيضاح موقفه من الصورة مع الرئيس التركي، إلا أنه اعتذر لاحقًا.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد الالماني رينهارد غريندل إنه يتعين على اوزيل أن يوضح علنًا مسألة الصورة مع اردوغان، موضحًا أن فشله بتوضيح موقفه للرأي العام ” خيب آمال الكثير من المشجعين، لأن لديهم أسئلة وينتظرون أجوبة ” .

ودافع والد اوزيل عن ابنه، مؤكدًا أنه وافق على التقاط صورة مع اردوغان من باب ” الأدب ” فقط، مشيرًا إلى أنه لا يريد أن يوضح موقفه، ولا يريد أن يدافع عن نفسه، مضيفًا : ” إنه يلعب مع المنتخب الالماني منذ تسعة أعوام … وتوج معه بكأس العالم ” .

وتوجه إلى ابنه بالقول بشأن استمراره مع المنتخب من عدمه ” يجب أن يقرر بنفسه، ولكن لو كنت مكانه سأقول شكرًا جزيلاً ” ، مؤكدًا ” الجرح يكبر كثيرًا، ومن يدري ماذا سيحدث في المباراة المقبلة. لو كنت مكانه لابتعدت، ولكنها وجهة نظري الشخصية ” .