بالفيديو.. عائض القرني يكتب قصيدة يدافع فيها عن أم المؤمنين عائشة

حمود العنزي(صدى):

كتب الشيخ الداعية الدكتور عائض القرني قصيدة جديدة دفاعاً عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها ، ” حيث سجل فيها الصفات الكبرى لزوجة النبي صلى الله عليه وسلم.

وجاء نص القصيدة كما نشرها القرني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” كالتالي:

يا أمنا، أنتِ أنتِ ذروة الكرمِ

وأنتِ أوفى نساء العُرْب والعجمِ

أنتِ العفاف فداك الطهر أجمعه

أنت الرضا والهدى يا غاية الشَّممِ

نفديك يا أمنا، في كل نازلةٍ

من دون عِرْضِك عرضُ الناس كلهمِ