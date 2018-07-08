بالفيديو.. عائض القرني يكتب قصيدة يدافع فيها عن أم المؤمنين عائشة
كتب الشيخ الداعية الدكتور عائض القرني قصيدة جديدة دفاعاً عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها ، ” حيث سجل فيها الصفات الكبرى لزوجة النبي صلى الله عليه وسلم.
وجاء نص القصيدة كما نشرها القرني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” كالتالي:
يا أمنا، أنتِ أنتِ ذروة الكرمِ
وأنتِ أوفى نساء العُرْب والعجمِ
أنتِ العفاف فداك الطهر أجمعه
أنت الرضا والهدى يا غاية الشَّممِ
نفديك يا أمنا، في كل نازلةٍ
من دون عِرْضِك عرضُ الناس كلهمِ
“دفاعاً عن أمنا، أم المؤمنين عائشة، المُطهرة المُبرأة من فوق سبع سماوات”#عائض_القرني https://t.co/tuLu5xh8KY
— د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) July 8, 2018
أبو مها[ عدد التعليقات: 78 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبي الله على كل متطاول نجس على سيدة الخلق
فهد[ عدد التعليقات: 1241 ] نشر منذ 53 دقيقة
وهل لها مثل في الدنيا
رضي الله عنها
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30215 ] نشر منذ 45 دقيقة
رضي الله عنها